В Украине могут запретить б/у дизельные автомобили

В Украине с 1 января 2027 года могут запретить использование б/у автомобилей с дизельными двигателями. Соответствующий законопроект уже разработало Мининфраструктуры.

В Украине могут запретить б/у дизельные автомобили

Проект закона также предусматривает введение с 1 января 2030 года полного запрета на использование в Украине б/у и новых автомобилей с дизелями и бензиновыми двигателями.

Правда, ретро-автомобили, сошедшие с конвейера до 1 января 1981 года, смогут продолжить ездить по украинским дорогам (если, конечно, это позволит их техническое состояние).

Кроме того, запрет не будет касаться автомобилей ВСУ и фермеров с целью их использования за пределами дорог общего пользования при ведении фермерского хозяйства и машин, которые приобретаются в наследство.

Авторы законопроекта исходят из того, что в Европе тоже планируют запретить дизельные и бензиновые автомобили. В некоторых европейских городах б/у машины с дизелями уже запретили. Так, например, старым дизельным автомобилям запретили въезжать в центральные районы Берлина, Штутгарта, Кельна и других городов.

Кроме того, авторы законопроекта говорят, что он разработан с целью реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, с 17 марта в Украине увеличились штрафы за некоторые нарушения ПДД. В частности, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.


Максимов Віталій, Тудей

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