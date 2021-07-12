ТОП-10 самых надежных б/у автомобилей

Эксперты британского журнала What Car, опросив 13 000 владельцев автомобилей, назвали 10 б/у моделей, которые реже всего ломаются. Три автомобиля показали 100% рейтинг надежности.

ТОП-10 самых надежных б/у автомобилей

За последние 12 месяцев не было ни одной поломки у кроссовера Toyota RAV4 (2013 - 2019) , Lexus RX Hybrid (2016 - н.в.) и сити-кара Honda Jazz (2008 - 2015). У этих трех автомобилей рейтинг надежности составил 100%.

На четвертом месте оказался Toyota Yaris Hybrid (2011 - 2020). У него рейтинг надежности составил 99,6%. То есть это тоже очень надежный автомобиль.

На пятом месте в этом рейтинге еще одна модель Lexus - NX Hybrid (2014 - н.в.). У этого кроссовера рейтинг надежности находится на уровне 99,3%.

Удивительно высокое шестое место занял бюджетный кроссовер Dacia Duster (2018 - н.в.). У него рейтинг надежности оказался на уровне 99%. Румынский бренд Dacia может выпускать достаточно надежные автомобили, и Duster это подтверждает.

ТОП-10 самых надежных б/у автомобилей

Седьмое место в рейтинге занял Skoda Citigo (2012 - н.в.) с рейтингом надежности 98,9%, а восьмое место - Alfa Romeo Giulietta (2010 - н.в.), у которого надежность на уровне 98,9%.

Замыкают десятку две модели компании Hyundai. Это Hyundai i10 (2014 - 2020) – 98,8%, и Hyundai i20 (2015 - н.в.) – 98,6%.

Ранее эксперты назвали ТОП-10 автомобилей, которые можно покупать даже с очень большим пробегом.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
YanAir вторые сутки держит в Борисполе пассажиров: уставшие люди еще со вчерашнего утра не могут вылететьYanAir вторые сутки держит в Борисполе пассажиров: уставшие люди еще со вчерашнего утра не могут вылететь
Омбудсмен по ОСАГО скоро начнет работать при МТСБУОмбудсмен по ОСАГО скоро начнет работать при МТСБУ
Еврокомиссия оштрафовала концерн Volkswagen на 875 млн евро по доносу DaimlerЕврокомиссия оштрафовала концерн Volkswagen на 875 млн евро по доносу Daimler
SkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылетыSkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылеты
В Сети показали кросс-седан Hyundai SonataВ Сети показали кросс-седан Hyundai Sonata
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве появилась первая дорога совмещенного движения автомобилей и велосипедов с новой разметкойВ Киеве появилась первая дорога совмещенного движения автомобилей и велосипедов с новой разметкой
Дефицит компонентов сократил объёмы продаж автомобилей в Китае на 12 %Дефицит компонентов сократил объёмы продаж автомобилей в Китае на 12 %
ТОП-5 самых популярных новых автомобилей в УкраинеТОП-5 самых популярных новых автомобилей в Украине
В Украину может хлынуть крупная партия автомобилей-утопленников
В Украине упростили проверку автомобилей - обнародованы VIN-кодыВ Украине упростили проверку автомобилей - обнародованы VIN-коды
В Украине обвалился и без того низкий выпуск автомобилейВ Украине обвалился и без того низкий выпуск автомобилей
В июне украинцы купили на 21 % больше новых автомобилейВ июне украинцы купили на 21 % больше новых автомобилей
В Киеве на Берестейской перевернулась фура, задев несколько легковых автомобилей и конструкцию путепроводаВ Киеве на Берестейской перевернулась фура, задев несколько легковых автомобилей и конструкцию путепровода
Растаможка автомобилей по новым правилам не радует украинцевРастаможка автомобилей по новым правилам не радует украинцев
На Киевщине задержали серийного похитителя автомобилейНа Киевщине задержали серийного похитителя автомобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости