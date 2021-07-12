ТОП-10 самых надежных б/у автомобилей

Эксперты британского журнала What Car, опросив 13 000 владельцев автомобилей, назвали 10 б/у моделей, которые реже всего ломаются. Три автомобиля показали 100% рейтинг надежности.

За последние 12 месяцев не было ни одной поломки у кроссовера Toyota RAV4 (2013 - 2019) , Lexus RX Hybrid (2016 - н.в.) и сити-кара Honda Jazz (2008 - 2015). У этих трех автомобилей рейтинг надежности составил 100%.

На четвертом месте оказался Toyota Yaris Hybrid (2011 - 2020). У него рейтинг надежности составил 99,6%. То есть это тоже очень надежный автомобиль.

На пятом месте в этом рейтинге еще одна модель Lexus - NX Hybrid (2014 - н.в.). У этого кроссовера рейтинг надежности находится на уровне 99,3%.

Удивительно высокое шестое место занял бюджетный кроссовер Dacia Duster (2018 - н.в.). У него рейтинг надежности оказался на уровне 99%. Румынский бренд Dacia может выпускать достаточно надежные автомобили, и Duster это подтверждает.

Седьмое место в рейтинге занял Skoda Citigo (2012 - н.в.) с рейтингом надежности 98,9%, а восьмое место - Alfa Romeo Giulietta (2010 - н.в.), у которого надежность на уровне 98,9%.

Замыкают десятку две модели компании Hyundai. Это Hyundai i10 (2014 - 2020) – 98,8%, и Hyundai i20 (2015 - н.в.) – 98,6%.

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