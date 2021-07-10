Покупку авто можно будет оформить через Электронный кабинет водителя

Украинцы уже в ближайшее время смогут лично оформлять онлайн договор купли-продажи автомобиля. Об этом рассказал первый замначальника ГСЦ МВД Юрий Смольянинов, проинформировала пресс-служба Главного сервисного центра МВД .

По его словам, оформить онлайн договор купли-продажи автомобиля можно будет в Электронном кабинете водителя.

Сейчас уже подходит к концу разработка такой функции Электронного кабинета водителя. Когда конкретно в Украине можно будет без лишних проблем, онлайн, оформить договор купли-продажи транспортного средства – не известно. Смольянинов, говорит, что это можно будет сделать уже "в ближайшее время".

Напомним, сейчас в Электронном кабинете водителя можно обменять и восстановить водительское удостоверение, прописать наджежащего пользователя, отслеживать и платить штрафы за нарушение ПДД, а если есть такая потребность, то верифицировать водительское удостоверения и свидетельство о регистрации машины.

Но это еще не все. Можно получить выписку из Единого госреестра транспортных средств, а также забронировать индивидуальные номерные знаки.

Ранее стало известно, что украинские водители теперь могут заказать замену водительского удостоверения в мобильном приложении "Дія".