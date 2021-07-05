В Польше пилот Ryanair не впустил в самолет более 30 украинцев, - СМИ

В настоящее время официальных объяснений такого поведения пилота не поступало.

В польском городе Познань рейс FR6705 ирландской авиакомпании Ryanair вылетел с задержкой на более часа из-за того, что пилот запретил подниматься на борт десяткам украинцев.

Об этом сообщает Wyborcza Poznan.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 июля. Самолет должен был вылететь в 6:30 по местному времени. Однако, по словам очевидцев, пилот помешал посадке украинцев в самолет.

"Он кричал им «вон», «я здесь главный» и что он «король самолета». Интересно, что пассажиры уже прошли все проверки на авиационную безопасность, паспортный контроль и регистрацию на рейс", - пишет издание.

В конце концов, по данным польских СМИ , примерно 30 пассажиров не смогли вылететь в Одессу.

В настоящее время официальных объяснений такого поведения пилота от пресс-службы аэропорта не поступало. Однако представитель аэропорта заверил, что этот инцидент будет тщательно расследован.

Официальных объяснений от ирландской авиакомпании Ryanair о поведении их работника также не поступало.

Напомним, в конце мая самолет Ryanair, летевший из Дублина в Краков, экстренно сел в аэропорту Берлина из-за вероятного минирования.