В киевском метро произошел сбой в системе оплаты: не работают карточки и мобильные приложения

Пассажиров просят воспользоваться электронным билетом или приобрести разовый qr-билет в автоматах.

В киевском метро произошел сбой в системе оплаты - проезд нельзя оплатить банковской карточкой, а также с помощью мобильных приложений.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

"Уважаемые пассажиры! На данный момент оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями Apple Pay и Google Pay в метро не работает. Специалисты устраняют причины технического сбоя", - говорится в сообщении.

Пассажиров просят воспользоваться электронным билетом или приобрести разовый qr-билет в автоматах по продаже.

"О возобновлении работы в обычном режиме будет сразу сообщено", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в декабре 2019 года в киевском метро во время вечернего часа пик произошел сбой. Проезд нельзя было оплатить е-билетом или банковской карточкой. Ранее, в начале ноября, в метрополитене также произошел сбой в системе электронного билета.

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