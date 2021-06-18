РоSSийский самолет не смог сесть в оккупированном Симферополе с первого раза из-за бродячих собак

Лайнер посадили, когда сотрудники аэропорта прогнали животных.

РоSSийский самолет не смог сесть в оккупированном Симферополе с первого раза из-за бродячих собак
Архівне фото
Фото: new.sipaero.ru

Пассажирский самолет Airbus из Москвы не смог приземлиться в оккупированном Симферополе с первого раза из-за животных на взлетно-посадочной полосе.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

«Диспетчер посадки утром в пятницу получил доклад от наземных служб о нескольких животных на полосе, предварительно - бродячих собаках. Он передал информацию командиру самолета Airbus 320, заходившего на посадку. Было принято решение об уходе на второй круг", - рассказал собеседник.

По его словам, сотрудникам аэродрома пришлось прогнать собак, после чего самолет благополучно приземлился.

На борту лайнера находилось 166 пассажиров и 6 членов экипажа.

Напомним, в мае 2017 года в оккупированном Севастополе бездомная собака укусила дочь спикера МИД РоSSии Марии Захаровой.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пьяный пешеход в Киеве толкнул велосипедиста под грузовикПьяный пешеход в Киеве толкнул велосипедиста под грузовик
В ДТП возле Луцка погибли священник и семинарист УПЦ МПВ ДТП возле Луцка погибли священник и семинарист УПЦ МП
На румыно-венгерской границе разбился микроавтобус с украинцами, есть погибшийНа румыно-венгерской границе разбился микроавтобус с украинцами, есть погибший
У Volkswagen украли личные данные трёх миллионов клиентовУ Volkswagen украли личные данные трёх миллионов клиентов
В поезде Рахов-Киев пассажир упал с верхней полки и через несколько часов скончалсяВ поезде Рахов-Киев пассажир упал с верхней полки и через несколько часов скончался
Блок рекламы


Похожие новости
В Березном из-за взрыва колеса попутного грузовика погиб пешеходВ Березном из-за взрыва колеса попутного грузовика погиб пешеход
Самолет Ан-2 незаконно пересек границу с Румынией и долетел до Бердичева
Самолет Wizz Air из Катовице в Запорожье совершил аварийную посадкуСамолет Wizz Air из Катовице в Запорожье совершил аварийную посадку
На трассе Киев - Ковель ограничено движение из-за смертельного ДТП с грузовиком и легковым автомобилемНа трассе Киев - Ковель ограничено движение из-за смертельного ДТП с грузовиком и легковым автомобилем
Boeing нашел покупателей на невостребованные из-за пандемии самолетыBoeing нашел покупателей на невостребованные из-за пандемии самолеты
В Киеве перекрывали мост Метро из-за подозрительной находкиВ Киеве перекрывали мост Метро из-за подозрительной находки
Cамые популярные в Украине машины, пригнанные из-за границыCамые популярные в Украине машины, пригнанные из-за границы
В центре Киева ограничат движение транспорта из-за концертаВ центре Киева ограничат движение транспорта из-за концерта
ЕС объявил о закрытии своего неба для самолетов из БеларусиЕС объявил о закрытии своего неба для самолетов из Беларуси
Tesla отзовёт ещё почти 7700 электромобилей Model 3 и Model Y — на этот раз из-за проблем с ремнями безопасностиTesla отзовёт ещё почти 7700 электромобилей Model 3 и Model Y — на этот раз из-за проблем с ремнями безопасности
Последние новости
Подгружаем последние новости