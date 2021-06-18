Nissan Note получил премиальную версию Aura

Компания Nissan выпустила новую версию хэтчбека Nissan Note, которая называется Aura. Это самая дорогая и хорошо оборудованная версия популярного японского хэтчбека. Она даже позиционируется отдельно от стандартного Note.

Nissan Note получил премиальную версию Aura

Nissan Note Aura от стандартной версии отличается оригинальными бамперами, радиаторной решеткой, фарами и задними фонарями. Кроме того, сразу бросается в глаза большой шильдик Aura.

Премиальная версия получила также адаптивный головной свет и 17-дюймовые колесные диски.

Nissan Note получил премиальную версию Aura

Aura в "базовой" комплектации имеет столько же оборудования (например, аудиосистему Bose), сколько стандартный Note в топовой комплектации.

Aura получила гибридную силовую установку e-Power с двумя электромоторами, в которой 1,2 л бензиновый двигатель работает в режиме генератора. Передвигается хэтчбек на электротяге.

Nissan Note получил премиальную версию Aura

Продажи Nissan Note Aura в Японии начнутся в конце текущего года. Он будет стоить от 23 700 долларов. Цена стандартного Note – от 18 400 долларов.

Nissan Note получил премиальную версию Aura

Ранее стало известно, что Nissan в рамках глобальной реструктуризации бизнеса сократит свою сеть продаж в Восточной Европе. Японский автогигант также планирует закрыть свой завод в Испании.


Максимов Віталій, Тудей

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