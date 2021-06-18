Nissan Note получил премиальную версию Aura

Компания Nissan выпустила новую версию хэтчбека Nissan Note, которая называется Aura. Это самая дорогая и хорошо оборудованная версия популярного японского хэтчбека. Она даже позиционируется отдельно от стандартного Note.

Nissan Note Aura от стандартной версии отличается оригинальными бамперами, радиаторной решеткой, фарами и задними фонарями. Кроме того, сразу бросается в глаза большой шильдик Aura.

Премиальная версия получила также адаптивный головной свет и 17-дюймовые колесные диски.

Aura в "базовой" комплектации имеет столько же оборудования (например, аудиосистему Bose), сколько стандартный Note в топовой комплектации.

Aura получила гибридную силовую установку e-Power с двумя электромоторами, в которой 1,2 л бензиновый двигатель работает в режиме генератора. Передвигается хэтчбек на электротяге.

Продажи Nissan Note Aura в Японии начнутся в конце текущего года. Он будет стоить от 23 700 долларов. Цена стандартного Note – от 18 400 долларов.