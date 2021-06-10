В Украине значительно увеличилось производство автомобилей

По данным Укравтопрома, в мае 2021 года в Украине было выпущено 944 автомобиля. Это на 4% больше, чем в апреле текущего года.

В Украине значительно увеличилось производство автомобилей

Нужно отметить, что по сравнению с маем 2020 года украинские предприятия (Еврокар и ЗАЗ) увеличили выпуск автомобилей в мае 2021 года в несколько раз.

Кроме того, в мае 2021 года в Украине выпустили 7 коммерческих автомобилей (-42%) и 53 автобуса (в 2 раза больше, чем год назад).

Всего с января по май 2021 года в Украине сделали 3 538 автомобилей, что на 167% больше, чем за аналогичный период 2020 года, а также 15 коммерческих автомобилей (-15%) и 242 автобуса (+20%).

В Украине сейчас автомобили выпускают только два завода - Еврокар и ЗАЗ. На Еврокаре налажено производство автомобилей Skoda, а на ЗАЗ – автомобилей семейства Lada, купе-кроссовера Renault Arkana и двух моделей Kia. ЗАЗ получает машинокомплекты из РоSSии.

Напомним, ранее стало известно, что ЗАЗ из роSSийских машинокомплектов к 2025 году может начать выпускать четыре абсолютно новые модели.


Максимов Віталій, Тудей

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