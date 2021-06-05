Ford разрабатывает электрический кроссовер на платформе VW

Ford планирует начать продавать в Европе в 2023 году свой новый электрический компактный кроссовер, который будет построен на платформе MEB EV компании Volkswagen. Это будет первая модель, созданная Ford вместе с Volkswagen.

Фактически, новый фордовский электрический кроссовер для Европы будет аналогом Volkswagen ID.4. Но он получит собственный дизайн кузова и салона, а также индивидуальные настройки (см. на рендерных изображениях). Его дизайн будет заметно отличаться от дизайна флагманского Ford Mustang Mach-E.

Технические характеристики этой новинки пока еще не известны. Также не сообщается, какой у нее будет запас хода. Судя по всему, эти показатели будут примерно такими же, как у Volkswagen ID.4.

Платформа MEB EV позволит оснащать кроссовер батареями разной емкости и электромоторами разной мощности.

Серийное производство своего нового электрического кроссовера для Европы компания Ford организует в Кельне, Германия. Для этой цели в кельнский Electrification Centre инвестируют 1 млрд долларов.

Напомним, ранее в Сети показали изображение нового кроссовера Ford Evos, который в Европе заменит Ford Mondeo.