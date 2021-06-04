В Украине могут подорожать б/у автомобили из Европы

В Украине в скором времени могут подорожать б/у автомобили, которые ввозят из Европы. Причина заключается в том, что они уже подорожали на европейском рынке.

В частности, если в Великобритании средняя цена б/у автомобиля, проданного в январе 2021 года на платформе BuyaCar.co.uk, составляла 13 108 фунтов стерлингов, то в мае – 15 399 фунтов стерлингов.

Кроме того, средняя цена пяти самых продаваемых автомобилей впервые преодолела барьер в 17 000 фунтов стерлингов.

Причина резкого подорожания подержанных машин заключается в том, что не хватает новых автомобилей. Дело в том, что многие автопроизводители сократили выпуск новых машин из-за нехватки полупроводников. Предложений новых автомобилей стало меньше. Поэтому многие покупатели вместо автосалонов отправляются на вторичный рынок.

Глобальный кризис полупроводников – одна из причин подорожания б/у авто. Причем эксперты отмечают, что цены на такие машины на высоком уровне продержаться довольно долго. Во всяком случае, дольше, когда это произошло на фоне введения карантина в Европе в 2020 году.

Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, предусматривающие введение льготного периода растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Льготный период начнет действовать с 15 июня.