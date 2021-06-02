В Оманском заливе после пожара затонуло самое большое судно ВМС Ирана

В Оманском заливе при невыясненных обстоятельствах затонуло самое большое судно Военно-морских сил Ирана после того, как в ночь на 2 июня на нем произошел пожар.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным ВМС, пожар вспыхнул в машинном отделении вспомогательного судна "Харг". Отмечается, что пожарные "в течение 20 часов" пытались потушить пламя до того, как корабль затонул.

Пожар начался около двух ночи. Судно находилось вблизи иранского порта Яск, примерно в 1270 километрах к юго-востоку от Тегерана в Оманском заливе, вблизи стратегического Ормузского пролива.

Фото: asriran.com

Фото: asriran.com

"Из-за распространения огня миссия спасти «Харг» потерпела неудачу, и он затонул в водах у Яска", - заявили в ВМС Ирана, добавив, что судно на днях "вышло на учебную миссию в международные воды".

ВМС также сообщили, что 20 моряков из экипажа в 400 человек получили незначительные травмы. Однако, весь экипаж безопасно эвакуировали. Причины возникновения пожара не указывают.

Фото: asriran.com

Судно "Харг" было построено в Великобритании и спущено на воду в 1977 году. В ВМС Ирана оно поступило в 1984 году.

Напомним, иранский флот в последние годы претерпел несколько серьезных инцидентов. Так, в мае прошлого года во время учений ВМС Ирана случайно выпустили ракету по своему кораблю, в результате чего погибли 19 моряков, 15 - были ранены.

В 2018 году в Каспийском море затонул эсминец ВМС Ирана.