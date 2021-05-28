Эксперты назвали самые ненадежные автомобили, которым до 10 лет

Немецкий автомобильный клуб ADAC проанализировал количество поломок в 2020 году 109 моделей автомобилей 25 брендов в возрасте 3 до 10 лет, и назвал самые ненадежные машины.

Лидером этого антирейтинга стал Kia Ceed, у которого поломки произошли в 52,7% случаев. Чаше всего владельцы б/у Ceed жалуются на стартер, топливный насос и свечи зажигания.

Второе место в этом антирейтинге занял Hyundai i20 у которого были замечены поломки в 42,2% случаев. У него такие же поломки, как у Kia Ceed.

Выше средней частота поломок была у автомобилей Seat Alhambra и VW Sharan. Главные проблемы связаны с рециркуляцией отработанных газов и впрыском AdBlue.

"Шокирующе плохим" оказался Smart Forfour. Главная проблема с аккумулятором, который очень часто разряжался.

Кроме того, частые поломки отмечены у моделей Opel Insignia, кроссовера Nissan Qashqai, минивэна Ford S-Max, а также Renault Kangoo и Renault Rapid. У этих автомобилей Renault часто были проблемы с электрикой.

Меньше всего поломок было у автомобилей Audi и BMW. Особенно надежными оказались Audi A3, A4, A5, Q3 и Q5.

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