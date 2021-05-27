Украина начала переговоры о формировании флота для национальной авиакомпании

Государственный перевозчик будет летать не только на Ан.

Украина начала переговоры о формировании флота для национальной авиакомпании
Фото: kmu.gov.ua

Украина начала переговоры с международными производителями о закупке самолетов для государственной авиакомпании.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Глава правительства отметил, что внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, но ведутся переговоры и о закупке самолетов международных производителей. В частности, такие переговоры ведутся с тремя крупнейшими мировыми компаниями в этой области", - говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Крупнейшими производителями самолетов в мире являются Airbus, Boeing, Bombardier и Embraer.

Шмыгаль считает, что создание собственной национальной авиакомпании будет способствовать выполнению сразу двух задач: развитию авиастроения и удешевлению билетов на внутренние рейсы.

По словам премьера, новый глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков получил задание ускорить процесс переговоров и работу для создания такого национального авиаперевозчика. В ближайшее время должны быть подписаны соответствующие меморандумы.

Напомним, что в апреле 2020 года президент Владимир Зеленский сказал, что в Украине нужно создать государственную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines и Singapore Airlines. При этом он говорил, что она должна использовать самолеты "Антонова".

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