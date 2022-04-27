С начала военного вторжения судоходство РоSSии упало на треть

Отраслевые санкции также повлекли за собой ограничения на экспорт технологий для морской навигации и радиосвязи для РФ и финансовые ограничения роSSийского морского регистра судоходства.

С начала военного вторжения судоходство РоSSии упало на треть

Из-за закрытия портов для РоSSии Канадой, Великобританией, США и странами ЕС государство-агрессор потеряло 30% судов и уменьшило международное судоходство на треть. Информацию обнародовало Министерство инфраструктуры Украины.

“С начала полномасштабной войны РоSSия заблокировала наши порты, а весь цивилизованный мир должен был дать достойный ответ. И первыми порты для РФ закрыла Великобритания. Настолько грамотно, существенно и содержательно, что россияне никак не могут это обойти. Теперь они со своей экспортной продукцией остаются дома”, – комментирует министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Отраслевые санкции также повлекли за собой ограничения на экспорт технологий для морской навигации и радиосвязи для РФ и финансовые ограничения роSSийского морского регистра судоходства.

С первых дней войны команда министерства направила более ста писем в крупнейшие мировые организации: автомобильные, морские и т.д. В результате РоSSию исключили из многих международных организаций и снизили ее экспортно-импортные возможности. Вместе с Польшей, Литвой и Эстонией Украине удалось заблокировать грузовые перевозки государства-террориста.

“Отдельным направлением стало введение железнодорожных и авиасанкций. С железными дорогами РФ и Беларуси и их дочерними компаниями прекратили сотрудничество, и этот процесс продолжается, а страны постепенно закрывают свое воздушное пространство для самолетов РФ”, - добавляют в МИУ.

Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко обсудила с министром торговли Турецкой Республики Мехметом Мушем возобновление морских поставок продукции из Украины в Турцию.

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