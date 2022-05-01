В Курской области РоSSии обрушился железнодорожный мост

В настоящее время на месте работают спецслужбы.

В Курской области РоSSии обрушился железнодорожный мост
Курськ (архівнне фото)
Фото: twitter.com/Vadimus1986

Сегодня в Курской области РоSSии обрушился железнодорожный мост, который использовался для передвижения товарных вагонов.

Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт, передает УНН.

"Сегодня примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧС. Железнодорожную ветвь использовали для передвижения товарных вагонов. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 апреля на Сахалине произошел пожар на тепловой электростанции ГРЭС-2.

За последние 10 дней в Белгородской области РФ вспыхнул склад боеприпасов, в роSSийском городе Брянск вспыхнул пожар на нефтебазе, в роSSийской Твери сгорел НИИ Воздушно-космической обороны, занимавшийся разработкой "Искандеров", в Кинешме горел один из крупнейших в РФ химических заводов.

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