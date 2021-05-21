Названы самые популярные в Украине автомобили, пригнанные из-за границы

За апрель текущего года импортеры установили рекорд, пригнав в Украину 40 500 легковушек с пробегом. Больше всего было завезено автомобилей модели Volkswagen Passat, информирует «Твоя Машина».

Опубликован ТОП-20 самых популярных авто на вторичном рынке Украины.

Лидером уже долгое время остается Volkswagen Passat. Также в рейтинг снова попал Аudi A4, а Peugeot 308 поднялся в рейтинге на одну ступеньку. Немного ушли вниз Nissan Qashqai и Opel Astra.


Увеличилось количество представителей американского автопрома — причем не только США, но и Канады, Мексики и других заокеанских стран, где есть автопроизводство.

В рейтинге оказалось мало автомобилей премиум-класса. За апрель в Украину ввезли только по одному McLaren и Lamborghini и еще шесть Maserati.

Наибольшей популярностью пользовались бензиновые машины – на них приходится 56,1% от общего количества авто. Электрокары составляют всего 1,5%, гибридные — 1,8%, чисто-газовые — 1,9%, оборудованные ГБО — 8,2%, дизельные — 30,4%. Средний возраст автомобилей – 8 лет.

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