Зеленский отменил “письма счастья“ для отдельной категории водителей

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая подписал закон № 1438-ІХ, предусматривающий отмену рассылки нарушителям ПДД почтой постановлений об админответственности, по которой уже был уплачен штраф.

Подписанный главой государства закон вступает в силу на следующий день после опубликования в СМИ .

До сих пор, согласно украинскому законодательству, оригинал постановления о привлечении к административной ответственности независимо от погашения штрафа обязательно направлялся почтой владельцу или надлежащему пользователю автомобиля.

Такой практикой было недовольно МВД . Полиции приходится ежегодно тратить на рассылку "писем счастья" десятки миллионов гривен. В 2020 году, например, полиция на эти цели потратила более 60 млн гривен.

Теперь автомобилисты будут получать "письма счастья", выписанные по камерам автофиксации нарушений ПДД, только если штраф не оплачен в течение 15 рабочих дней со дня его вынесения. Большинство водителей платят штраф в первые 10 дней, ведь в этом случае полагается скидка в 50%.

Ранее стало известно, что к концу 2021 года на украинских дорогах установят 400 камер автофиксации нарушений ПДД. К 2024 году их будет 1,5 тысячи.