Водителям назвали ошибки, приводящие к повышенному расходу моторного масла

Современные двигатели расходуют больше масла, чем прежние. Иногда водители замечают, что расход моторного масла резко увеличился. Эксперты назвали ошибки, которые приводят к масложору.

Водителям назвали ошибки, приводящие к повышенному расходу моторного масла

Чаще всего повышенный расход масла происходит из-за того, что водители хотят экономить, в результате чего заливают поддельную смазку. Дело в том, что характеристики поддельного масла часто не соответствуют заявленным.

Также масложор происходит из-за того, что текут сальники, прокладки и уплотнения.

Еще одна возможная причина повышенного расхода масла - неисправности системы вентиляции картерных газов.

Угар масла может быть из-за его быстрого старения в тяжелых режимах эксплуатации (непрогретый двигатель под высокой нагрузкой и дорожные пробки). В таких условиях его нужно менять чаще, чем каждые 15?000 км.

Как сократить расход масла? Нужно придерживаться спокойной манеры вождения, следить за чистотой радиатора двигателя, исправностью термостата и количеством антифриза в системе охлаждения, а также своевременно менять текущие сальники, прокладки и уплотнения.

Ранее мы рассказали, как проверить двигатель при покупке б/у автомобиля.


Максимов Віталій, Тудей

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