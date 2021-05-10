Назвали автомобили, которые быстро обесцениваются

Эксперты назвали модели, которые дешевеют на две трети своей стоимости спустя три года, передает «Твоя МАШИНА».

При покупке автомобиля следует учитывать, что через какое-то время его надо будет продавать. Поэтому лучше выбирать машины, которые меньше всего теряют в цене.

В рамках исследования была проанализирована оценочная стоимость новых автомобилей после трехлетнего владения с пробегом около 58 тыс. км.

Список машин, которые дешевеют больше всего, возглавил премиальный седан Audi A8 Quattro. За три года он теряет в цене 73% первоначальной стоимости. За ним идет пассажирский вен Vauxhall (Opel) Combo Life – через три года пользования получится сохранить только 28,8% цены. Замыкает тройку бюджетный кабриолет Fiat 500 Convertible – его получится продать только за 29,2% первоначальной стоимости. Также в рейтинг вошли две модели Mercedes-Benz, два BMW, по одному Peugeot и Citroen, а также еще один Vauxhall.

Половину списка наиболее выгодных покупок занимают машины Porsche. Также в рейтинг попали Lamborghini Urus, Alpine A110, Land Rover Defender, Range Rover Evoque и Tesla Model 3.

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