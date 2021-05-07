Украина планирует построить мост через Днестр в Молдову до 2023 года

Ожидаемая стоимость - 3,4 миллиарда гривен.

Украина планирует построить мост через Днестр в Молдову до 2023 года
Візуалізація проєкту моста через Дністер в Ямполі

Украина планирует построить мост через Днестр в Молдову до 2023 года, его ожидаемая стоимость - 3,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщил "Укравтодор".

Тендер на проектирование и строительство моста, который должен стать основой новой автомагистрали между Киевом и Кишиневом, объявили на Prozorro. Он соединит украинскую дорогу Т-02-02 Могилев-Подольский - Ямполь - Бершадь - Умань и молдавскую М-2.

Мост будет построен в окрестностях приграничных населенных пунктов Ямполь (Украина) и Косэуць (Молдова).

Строительство моста через Днестр вблизи Ямполя будет осуществляться по модели проектируй-строй. Это означает, что подрядная организация, которая победит в тендере, будет заниматься и изготовлением проектной документации, и строительными работами.

Кроме моста, нужно будет построить 1,6 км подхода со стороны Украины и 5 км со стороны Молдовы.

Финансировать работы будет государственный бюджет Украины.

Напомним, что мост в Ямполе вместо парома анонсировала еще предыдущая власть. Сейчас связь между Украиной и Молдовой через реку Днестр в пределах Винницкой области обеспечивается единственным мостом, который находится в зоне пункта пропуска "Могилев-Подольский - Отачь".

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