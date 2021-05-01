В Киеве пьяный водитель Infiniti влетел в электроопору, погибла 18-летняя пассажирка

Водитель разогнался на более, чем 100 км / ч.

В Киеве автомобиль Infiniti столкнулся с электроопорой, погибла 18-летняя девушка. Водитель авто, который был пьян, и еще одна пассажирка госпитализированы.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве .

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

"1 мая, в 02:25, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве от правоохранителей поступило сообщение о том, что на бул. Леси Украинки, что в Печерском районе столицы, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в автомобиле были зажаты люди", - говорится в сообщении.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил подробности ДТП на своей странице в соцсети Facebook. Он написал, что "47-летний мужчина Павел Б. посадил в машину двух девушек 18-ти и 19-ти лет".

"Не останавливаясь по просьбе патрульных, которые увидели, что Infinity G25 нарушает правила дорожного движения, водитель утопил педаль газа в пол и, разогнавшись на более, чем 100 км / ч, врезался в столб. 18-летняя Александра С. умерла в машине", - написал Геращенко.

К месту вызова сразу же были направлены спасатели 1-Государственной пожарно-спасательной части и отряда технической службы.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

"Как оказалось, автомобиль Infiniti столкнулся с электроопорой, в результате ДТП мужчина и пассажирка были зажаты между сиденьями и панелью приборов. С помощью электрогидравлического оборудования и шанцевого инструмента бойцы освободили из искореженного автомобиля водителя, который был передан бригаде скорой медицинской помощи, а также тело пассажирки было передано правоохранителям. Также с помощью шанцевого инструмента автомобиль был отключен от аккумуляторной батареи", - отметили в ГСЧС.

Проверка алкоголя водителя показала, что он был пьян, добавил замминистра.

Он и еще одна пассажирка - 19-летняя Мария, госпитализированы в 17-ю киевскую больницу.

Напомним, с 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД и усилилась ответственность за управлением авто в нетрезвом состоянии.

Теперь минимальное наказание для водителей, садящихся за руль в состоянии опьянения, - 17 тыс. грн (ранее 10,2 тыс. грн). А если водителя дважды поймали пьяным в течение одного года, то его лишат прав на 10 лет со штрафом 51 тыс. грн или же арестуют на 15 суток с конфискацией автомобиля.

Первый заместитель начальника патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий сообщил, что с начала 2021 года до 31 марта управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения стало причиной более 1 тыс. автопроисшествий в Украине. В них травмировался 171 человек, а 14 - погибли.