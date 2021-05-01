В Киеве пьяный водитель Infiniti влетел в электроопору, погибла 18-летняя пассажирка

Водитель разогнался на более, чем 100 км / ч.

В Киеве автомобиль Infiniti столкнулся с электроопорой, погибла 18-летняя девушка. Водитель авто, который был пьян, и еще одна пассажирка госпитализированы.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

"1 мая, в 02:25, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве от правоохранителей поступило сообщение о том, что на бул. Леси Украинки, что в Печерском районе столицы, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в автомобиле были зажаты люди", - говорится в сообщении.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил подробности ДТП на своей странице в соцсети Facebook. Он написал, что "47-летний мужчина Павел Б. посадил в машину двух девушек 18-ти и 19-ти лет".

"Не останавливаясь по просьбе патрульных, которые увидели, что Infinity G25 нарушает правила дорожного движения, водитель утопил педаль газа в пол и, разогнавшись на более, чем 100 км / ч, врезался в столб. 18-летняя Александра С. умерла в машине", - написал Геращенко.

К месту вызова сразу же были направлены спасатели 1-Государственной пожарно-спасательной части и отряда технической службы.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

"Как оказалось, автомобиль Infiniti столкнулся с электроопорой, в результате ДТП мужчина и пассажирка были зажаты между сиденьями и панелью приборов. С помощью электрогидравлического оборудования и шанцевого инструмента бойцы освободили из искореженного автомобиля водителя, который был передан бригаде скорой медицинской помощи, а также тело пассажирки было передано правоохранителям. Также с помощью шанцевого инструмента автомобиль был отключен от аккумуляторной батареи", - отметили в ГСЧС.

Проверка алкоголя водителя показала, что он был пьян, добавил замминистра.

Он и еще одна пассажирка - 19-летняя Мария, госпитализированы в 17-ю киевскую больницу.

Напомним, с 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД и усилилась ответственность за управлением авто в нетрезвом состоянии.

Теперь минимальное наказание для водителей, садящихся за руль в состоянии опьянения, - 17 тыс. грн (ранее 10,2 тыс. грн). А если водителя дважды поймали пьяным в течение одного года, то его лишат прав на 10 лет со штрафом 51 тыс. грн или же арестуют на 15 суток с конфискацией автомобиля.

Первый заместитель начальника патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий сообщил, что с начала 2021 года до 31 марта управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения стало причиной более 1 тыс. автопроисшествий в Украине. В них травмировался 171 человек, а 14 - погибли.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинская компания впервые победила Skoda в конкурсе на поставку троллейбусов в ЧехииУкраинская компания впервые победила Skoda в конкурсе на поставку троллейбусов в Чехии
В Хмельницкой области столкнулись легковушка и грузовой микроавтобус, есть двое погибшихВ Хмельницкой области столкнулись легковушка и грузовой микроавтобус, есть двое погибших
В Одессе сожгли автомобиль экс-прокурора области и еще две машиныВ Одессе сожгли автомобиль экс-прокурора области и еще две машины
В Украине построили бюджетный электрокар «Ева»В Украине построили бюджетный электрокар «Ева»
В Житомирской области разоблачили двух должностных лиц полиции, которые брали взятки талонами на бензинВ Житомирской области разоблачили двух должностных лиц полиции, которые брали взятки талонами на бензин
Блок рекламы


Похожие новости
Возле Коломыи погибли водитель и пассажирка легковушки, столкнувшейся с рейсовым автобусомВозле Коломыи погибли водитель и пассажирка легковушки, столкнувшейся с рейсовым автобусом
В Киеве изменили дизайн карточек на проезд в общественном транспортеВ Киеве изменили дизайн карточек на проезд в общественном транспорте
Известно, когда в Киеве заработает автоматическая фиксация нарушений правил парковкиИзвестно, когда в Киеве заработает автоматическая фиксация нарушений правил парковки
В Киеве станет больше инспекторов по парковкеВ Киеве станет больше инспекторов по парковке
В Киеве на Гагарина перевернулся автомобиль, одна пассажирка погибла, а водитель скрылсяВ Киеве на Гагарина перевернулся автомобиль, одна пассажирка погибла, а водитель скрылся
В Киеве появилась “антиковидная маршрутка“В Киеве появилась “антиковидная маршрутка“
В Киеве реконструируют площадь Победы-за высокой аварийностиВ Киеве реконструируют площадь Победы-за высокой аварийности
В Киеве появились камеры фиксации нарушений правил парковкиВ Киеве появились камеры фиксации нарушений правил парковки
Когда водитель может требовать устное предупреждение вместо штрафаКогда водитель может требовать устное предупреждение вместо штрафа
Маршрутки в Киеве перестанут ходить, - КличкоМаршрутки в Киеве перестанут ходить, - Кличко
Последние новости
Подгружаем последние новости