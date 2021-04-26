В Киеве на Гагарина перевернулся автомобиль, одна пассажирка погибла, а водитель скрылся

Виновнику ДТП грозит до восьми лет тюрьмы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Вечером в воскресенье, 25 апреля, на проспекте Гагарина в Киеве перевернулся автомобиль Nissan.

Как сообщает полиция, около 22:00 водитель Nissan не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал за пределы дороги, сбил столб со знаками и перевернулся.

В автомобиле было три человека. Одна пассажирка - женщина в возрасте около 40 лет - погибла на месте, другая, 23-летняя женщина, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Водитель с места происшествия скрылся, сейчас его разыскивают правоохранители.

Ему может грозить до восьми лет лишения свободы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.