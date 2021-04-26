В Киеве на Гагарина перевернулся автомобиль, одна пассажирка погибла, а водитель скрылся
Виновнику ДТП грозит до восьми лет тюрьмы.
Вечером в воскресенье, 25 апреля, на проспекте Гагарина в Киеве перевернулся автомобиль Nissan.
Как сообщает полиция, около 22:00 водитель Nissan не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал за пределы дороги, сбил столб со знаками и перевернулся.
В автомобиле было три человека. Одна пассажирка - женщина в возрасте около 40 лет - погибла на месте, другая, 23-летняя женщина, попала в больницу в тяжелом состоянии.
Водитель с места происшествия скрылся, сейчас его разыскивают правоохранители.
Ему может грозить до восьми лет лишения свободы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в Киеве решили реконструировать площадь Победы в Шевченковском районе из-за высокой аварийности.