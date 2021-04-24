Родителей детей, нарушивших ПДД, будут наказывать более строго

В Украине планируют ужесточить наказание родителей, дети которых нарушают ПДД. Соответствующий законопроект № 5396 уже зарегистрировали в Верховной раде.

В частности, если ребенок в возрасте от 14 до 16 лет создаст помехи для дорожного движения, то его родителей оштрафуют на 680 гривен или привлекут к общественным работам на срок от 30 до 40 часов.

Если малолетний ребенок создаст помехи дорожному движению, то тогда его родителей оштрафуют на 650 гривен или привлекут к общественным работам на срок от 40 до 50 часов.

Авторы законопроекта исходят из того, что в Украине ежегодно происходит большое количество ДТП с участием детей. И виновниками многих таких дорожных происшествий являются не водители, а дети. Предполагается, что если усилить наказание родителей, то станет меньше ДТП с участием детей.

Нужно учесть, что за нарушение детьми ПДД наказанию также подлежат люди, которые заменяют родителей.