В 2020 году Украина заняла 6-е место по импорту автомобилей из РФ
В 2020 году Украина заняла шестое место по количеству автомобилей, поставленных из РФ. Больше всего роSSийских автомобилей в прошлом году ввезли в Беларусь - 34,6 тысячи.
Сколько всего в 2020 году в Украину ввезли автомобилей из РоSSии (видимо, речь идет про машинокомплекты, так как запрещено в нашу страну ввозить новые авто из РоSSии) – источники не говорят. Судя по всему, немного больше тысячи машин.
Дело в том, что во Вьетнам, который находится на седьмом месте, в прошлом году из РФ ввезли 1 135 автомобилей.
В рейтинге стран, в которые экспортируют роSSийские автомобили, среди лидеров находится также Казахстан. В эту страну в прошлом году ввезли 23,5 тысячи автомобилей из РФ. Замыкает первую тройку рейтинга Узбекистан (5 078).
Напомним, что с сентября 2020 года ЗАЗ собирает из роSSийских машинокомплектов автомобили семейства Lada и купе-кроссовер Renault Arkana.
Ранее стало известно, что с января 2021 года ЗАЗ начал выпускать две модели Kia. Речь идет про седан Kia Rio и внедорожный хэтчбек Rio X.