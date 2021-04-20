Mercedes-Benz показала угловатый облик электрического внедорожника EQB

Поприветствуем четвёртый электромобиль от Mercedes-Benz — внедорожник EQB. Показанный на Шанхайском автосалоне в Китае угловатый электромобиль будет эксклюзивом для этой страны. Тем не менее, немецкая люксовая марка подтвердила, что США получат свою версию в следующем году. То есть американская версия может получить немного иной облик и детали.

На данный момент известно, что внедорожник имеет аккумуляторные батареи на 66,5 кВт·ч, версии только с передним или с полным приводом, а самая продвинутая версия AMG Line обеспечивает 288 лошадиных сил. О дальности хода ничего не сообщается, но компания заявила, что в перспективе расскажет и о комплектации с более ёмкой батареей с расширенной дальностью хода.

При длине в 4,7 м и ширине 1,8 м EQB можно назвать компактным электрическим внедорожником, который оценят многие. Максимальная вместимость грузового отсека — 1,7 м3. Для Китая три ряда сидений являются стандартом (хотя третий ряд скорее для детей), но в других странах он будет необязательным. Салон выглядит качественно, как и положено для Mercedes-Benz. Спереди по центру имеется новейшая информационно-развлекательная система MBUX.

Что касается внешнего вида, то передняя часть семейства EQB выглядит так же, как и все недавние электромобили Mercedes с непривычно глухой панелью на месте радиаторной решётки, а вот задняя многим может показаться немного старомодной с большим количеством пустого пространства между задним стеклом, линией крыши и световыми полосами. Возможно, всё потому, что задняя часть слишком похожа на седан EQS и на внедорожнике выглядит неуместно.

Mercedes-Benz отмечает, что внедорожник поддерживает 100-киловатт зарядку и за 30 минут может восполнить до 80 % ёмкости батарей. В американской версии эти характеристики могут измениться. Производство китайской модели начнётся в Китае в этом году, а завод Daimler в Венгрии будет выпускать внедорожник для других стран.



