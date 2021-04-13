Эксперты проверили бензин на украинских АЗС: где можно заправляться

Эксперты Института потребительских экспертиз провели новую экспертизу бензина, который продают украинские АЗС. Показатели качества некоторых сетей соответствовали нормам, но и без "бодяги" не обошлось.

Топливо А-92 евро брали в крупных сетях, а также у средних и небольших региональных продавцов.

При измерении октанового числа оказалось, что оно ниже норматива в бензине сетей «Татнефть» и SunOi. Причем у «Татнефти» топливо имело октановое число 89 единиц. В сетях ОККО и WOG у топлива был запас прочности по октановому числу.

В топливе сети «Фактор» оказалось 2,8% бензола, сети Motto – 2,3%. То есть примерно в 2 раза больше, чем разрешают нормативы. Но у сети Sun Oil бензола в топливе вообще в 3 раза больше, чем полагается по норме.

В бензине Sun Oil превышение нормы содержания серы почти в 2 раза. Кроме того, повышенное содержание серы обнаружили в образце бензина сети Motto. Меньше всего серы в бензине ОККО (5 мг/кг) и в топливе Shebel (6 мг/кг).

В сети «Фактор» бензин состоит на 21,4% из эфиров (норма - не более 15%). В этом топливе также 13,2 % метанола (норма - не более 3%).

Ранее стало известно, что Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали Меморандум, который во время карантина, введенного из-за пандемии COVID-19, обеспечит стабильность цен на топливо.