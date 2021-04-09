В Украине создают новый внедорожник

НВО «Практика» начало разработку нового бронеавтомобиля Козак-7. Он являет собой универсальную платформу, на базе которой можно создавать автомобили самого разного назначения.

Как сообщает «АвтоПортал» со ссылкой на Defense Express, в основе внедорожника лежит экспортный Козак-5. Однако, в отличие от донора, рассчитанного на использование полицейскими, новичок предназначен для армии и обладает лучшими внедорожными качествами.

Построен бронеавтомобиль на рамном шасси пикапа тяжелого Ford F-550. Вместе с тем, установлены усиленные мосты, рессоры, амортизаторы, карданы, стабилизаторы и ступицы, что позволило увеличить грузоподъемность шасси до 12 тонн. Это позволяет установить на Козак-7, например, компактный миномет, противотанковый комплекс, станцию радиолокационной борьбы или радиотехнической разведки.

Бронеавтомобиль приводится в движение 6,7-литровым турбодизельным V8. В паре с ним работает 10-ступенчатая АКПП.

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