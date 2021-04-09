Программная проблема превратила в «кирпич» электромобили Ford Mustang Mach-E из первых партий

Некоторые владельцы новых электрических кроссоверов Ford Mustang Mach-E столкнулись со специфической проблемой. Их электромобили отказываются работать, несмотря на полностью заряженный основной аккумулятор. Как выяснило издание The Verge, это связано с механизмом зарядки 12-вольтового аккумулятора, используемого для питания некоторых узлов авто.

Mustang Mach-E оснащён двумя аккумуляторами: тяговым литиевым с высоким напряжением для питания электродвигателей, а также более привычным для авто 12-вольтовым свинцово-кислотным, для питания многих систем, вроде освещения. Электромобиль Ford поддерживает свою 12-вольтовую батарею в заряженном состоянии, потребляя энергию основного аккумулятора. По словам владельцев, маленький АКБ почему-то расходует энергию каждый раз, когда электромобиль подключается к сети для зарядки основной батареи. Особенно эта проблема затрагивает владельцев электромобиля, проживающих в регионах с холодным климатом, поскольку Ford рекомендует им оставлять свой Mustang Mach-E подключённым к зарядному устройству для прогрева перед поездкой.

12-вольтовый аккумулятор питает почти все системы Mach-E, поэтому, когда она разряжается, электромобиль не запускается, а приложение FordPass сообщает, что он находится в режиме глубокого сна. Некоторые пользователи уже окрестили эту проблему «Electric Brick» (Электрический кирпич).

Ford недавно подала бюллетень технического обслуживания в Национальную администрацию по безопасности дорожного движения США , подтверждая, что проблема связана с программным обеспечением модуля управления трансмиссией. Компания заявила, что она касается только Mustang Mach-E, изготовленных до третьего февраля включительно, то есть примерно несколько десятков электромобилей.

Занимательно, что владельцы бракованных авто не могут получить исправление программного обеспечения по беспроводной сети. Для этого им необходимо доставить свой электромобиль официальному дилеру, что само по себе может быть не очень удобно. Ford сообщает, что позже в этом году выпустит обновление, распространяющееся по беспроводной сети, которое сможет исправить проблему. Компания заявляет, что экземпляры, выпущенные после третьего февраля, эта проблема не затрагивает.

Конечно, при необходимости срочно решить проблему, можно заменить 12-вольтовый аккумулятор на заряженный, однако для этого потребуется совершить целый ряд действий, которые, вероятнее всего, отпугнут неопытных владельцев транспортного средства. Всё дело в том, что аккумулятор расположен за передним багажником, закрывающимся на замок, который этой же батареей и питается. Поэтому для доступа к аккумулятору придётся открыть панель в переднем бампере и получить доступ к проводам, позволяющим открыть крышку обходным путём. Однако доступ к клеммам АКБ затруднён конструкцией транспортного средства, и некоторым пользователям приходится резать виниловую обшивку, чтобы к ним добраться.

Конечно, Ford предлагает бесплатную помощь на дороге владельцам электромобиля, которая включает запуск транспортного средства от 12-вольтового аккумулятора и возможность отбуксировать Mustang Mach-E к дилеру.



