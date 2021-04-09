США столкнутся с дефицитом литийионных аккумуляторов по мере наращивания производства электромобилей

Автопроизводители продолжают бороться с нехваткой полупроводниковой продукции, но, похоже, что не за горами новый кризис, который, как считают специалисты, затронет американские компании. По мнению экспертов, следующий кризис цепочки поставок автопроизводителей из США будет вызван нехваткой литийионных аккумуляторов. Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные, полученные от экспертов, знакомых с ситуацией в отрасли.

В сообщении говорится о том, что связанные с расширением производства электромобилей амбиции наращивают не только крупные компании, такие как General Motors или Ford, но и многочисленные стартапы, разрабатывающие транспортные средства на электрической тяге. По мнению экспертов, это приведёт к тому, что нынешнего производства аккумуляторов в США будет недостаточно для удовлетворения спроса.

Хотя в США действуют несколько крупных заводов по производству литийионных аккумуляторов, в том числе фабрика Tesla Gigafactory, работающая в партнёрстве с Panasonic, торговый спор между южнокорейскими производителями аккумуляторов LG Chem и SK Innovation ставит под угрозу будущее нового завода по производству батарей SK Innovation в Джорджии. В настоящее время этот завод практически достроен и может быть введён в эксплуатацию в конце этого года.

CNBC отмечает, что в настоящее время основное производство литийионных аккумуляторов сосредоточено в Китае, причём там оно расширяется значительно быстрее, чем в США . Один из экспертов отмечает, что если на территории США один завод по производству батарей строится каждые четыре недели, то в Китае аналогичные производства вводятся в эксплуатацию каждую неделю. Это говорит о том, что темпы развития китайского производства аккумуляторов соответствуют современным реалиям, а СЩА отстаёт в этом плане. В настоящее время в Поднебесной функционируют 93 крупных завода по производству аккумуляторов, а в США только четыре. Если эта тенденция сохранится в ближайшие годы, американским компаниям придётся полагаться на импорт аккумуляторов из поднебесной, что, по мнению CNBC, не только нецелесообразно, но также вредит национальной безопасности страны.

Эксперты считают, что для выхода из сложившейся ситуации США необходимо построить внутренние цепочки производства и поставок, начиная от добычи сырья для производства аккумуляторов внутри страны. Отмечается движение в этом направлении компании Tesla, которая уже получила разрешение на добычу лития в Неваде. Эксперты уверены, что исправить ситуацию могут ускоренные темпы развития производства аккумуляторов внутри страны, а также самостоятельная добыча сырья.



