Руководить разработкой беспилотных автомобилей Waymo будут два директора сразу

После пяти с половиной лет управления Waymo, дочерней компанией Alphabet, занимающейся разработкой технологий для беспилотных автомобилей, Джон Крафчик (John Krafcik) решил передать бразды правления последователям. Ими станет пара топ-менеджеров компании, Текедра Мавакана (Tekedra Mawakana) и Дмитрий Долгов (Dmitri Dolgov), которые станут генеральными содиректорами Waymo.

В блоге Крафчик написал, что, уйдя с поста генерального директора, он по-прежнему будет работать с Waymo в роли советника. Крафчик перечислил основные достижения компании за время его правления, такие как запуск сервиса беспилотных такси Waymo One, и заявил, что считает, что сейчас самое время передать эстафету новым руководителям.

Текедра Мавакана присоединилась в Waymo четыре года назад и в последнее время занимала должность главного операционного директора. Дмитрий Долгов начал свою карьеру в компании в 2009 году, когда она только зарождалась в виде проекта по созданию технологий для беспилотных автомобилей Google . В последнее время он был техническим директором Waymo. В совместном заявлении, направленном сотрудникам Waymo, Мавакана и Долгов написали, что воодушевлены открывшимися перед ними возможностями и будут способствовать успеху компании и её сотрудников.

Waymo зарекомендовала себя как ведущий разработчик технологий для автономных транспортных средств. Автомобили, использующие эти технологии, проехали более 20 миллионов миль по дорогам общего пользования и более 20 миллиардов миль, моделируя различные дорожные ситуации в безопасной среде. Консервативный подход компании разочаровывал тех, кто надеялся на быстрое распространение беспилотных автомобилей, однако именно этот подход был центральной частью политики Крафчика на посту генерального директора Waymo. Он постоянно подчёркивал необходимость уделять максимум внимания безопасности беспилотных транспортных средств и заявлял, что часть ответственности компании состоит в том, чтобы убедиться, что мир и города, в которых используется автономный транспорт, понимают технологии Waymo и используют их с осторожностью.

Компания под началом Крафчика достигла огромных успехов. С 2017 года функционирует служба беспилотных такси Waymo One, а в конце прошлого года компания заключила соглашение о разработке полностью автономных грузовиков с Daimler.



