Нескольких руководителей Приднепровской железной дороги отстранили от должностей из-за аварии Интерсити +

Один из них - заместитель директора филиала.

"Укрзализныця" отстранила от должностей нескольких руководителей Приднепровской железной дороги - заместителя директора филиала, первого заместителя начальника и главного инженера службы путей.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Служебное расследование показало, что они допустили технологические нарушения при производстве путевых работ на участке, где сошел с рельсов поезд "Интерсити +" Киев - Запорожье.

"Мы не будем терпеть служебную халатность и бездействие. Уже есть предварительные результаты расследования аварии поезда и перечень виновных, которых мы уволим и привлечем к ответственности, а круг ответственных лиц может быть расширен. Также по указанному факту Национальная полиция открыла уголовное производство", - прокомментировал отстранение железнодорожников и.о. главы правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

Напомним, авария поезда №732 Киев - Запорожье произошла 29 марта 2021 года. В результате инцидента никто не пострадал. С рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах от конечной станции - Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда находились 88 пассажиров.

На видео с поезда видно, что поезд сошел с рельсов из-за участка с кривыми рельсами.