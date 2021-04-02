Николаев переводит школы на "дистанционку", транспорт будет курсировать только утром и вечером

Проехаться в общественном транспорте можно будет по пропускам.

С субботы, 3 апреля, в Николаеве останавливают общественный транспорт в дневное время. С понедельника, 5 апреля, школы будут полностью переведены на дистанционное обучение.

Соответствующие решения городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций примет 2 апреля, сообщил городской голова Александр Сенкевич.

По его словам, с 3 апреля пассажирский транспорт в Николаеве будет курсировать по графику - с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00. Проезд, как и раньше, будет по пропускам.

Кроме того, с 5 апреля школьники 1-11 классов будут учиться дистанционно. Детские сады перейдут на работу исключительно с детьми сотрудников критической инфраструктуры города. Ожидается, что наполненность детей в детсадах сократится до 25%.

Ограничения будут действовать до выхода города из "красной" зоны эпидемиологической опасности.

Как сообщалось, Николаев усилил карантинные ограничения еще с 24 марта.