В Украине начали выдавать новые бланки удостоверения водителя

В Украине началась выдача обновленных пластиковых бланков удостоверения водителя, сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД . В новых водительских правах указывают группу крови и согласие на донорство.

Первым обновленный бланк водительского удостоверения во время его обмена получил автомобилист из Киевской области.

Эта инновация постепенно попадет во все регионы нашей страны. Только нужно дождаться, когда закончатся старые образцы бланков. Напомним, ранее Кабинет министров продлил срок использования старых образцов бланков водительских прав, которые есть в сервисных центрах МВД .

Напомним, новые бланки образов водительских прав в Украине утвердили в сентябре 2020 года.

Новый образец полностью адаптирован под международные требования. В нем данные на трех языках. В бланке есть группа крови водителя, информация о том, согласен он или нет на посмертное донорство. Все данные вносятся только с согласия водителя.

Кроме того, на пластиковой карточке свидетельства про регистрацию есть электронный чип. Это позволит полицейским и пограничникам считывать необходимую информацию про автомобиль.

Ранее стало известно, что в Украине бесплатно раздают конфискованные по решению суда автомобили.