В Украине бесплатно раздают конфискованные б/у автомобили

В Украине ГП «СЕТАМ» объявило, что готово бесплатно передать 23 автомобиля, которые ранее конфисковали по решению суда. Правда, частные лица на них претендовать не могут…

В Украине бесплатно раздают конфискованные б/у автомобили

Заявку на получение бесплатно конфискованного автомобиля могут подать больницы, социальные учреждения, интернаты, детские дома семейного типа, воинские части, пенитенциарные учреждения, благотворительные фонды и т.д.

Нужно учесть, что одной заявки мало. Вместе с ней необходимо еще аргументировать, почему нужен этот автомобиль.

Бесплатно раздают самые разные б/у автомобили. Среди них, например, есть BMW 318 и BMW 320, Volkswagen Passat, Opel Zafira, Hyundai Galloper. Все автомобили находятся в рабочем состоянии.

Заявку на бесплатное получение автомобиля нужно подать до 11 апреля на официальном сайте ГП «СЕТАМ».

Ранее стало известно, что «Ощадбанк» распродает на открытом онлайн-аукционе OpenMarket свои б/у автомобили. Цены на них начинаются от 1 000 долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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