В Украине бесплатно раздают конфискованные б/у автомобили

В Украине ГП «СЕТАМ» объявило, что готово бесплатно передать 23 автомобиля, которые ранее конфисковали по решению суда. Правда, частные лица на них претендовать не могут…

Заявку на получение бесплатно конфискованного автомобиля могут подать больницы, социальные учреждения, интернаты, детские дома семейного типа, воинские части, пенитенциарные учреждения, благотворительные фонды и т.д.

Нужно учесть, что одной заявки мало. Вместе с ней необходимо еще аргументировать, почему нужен этот автомобиль.

Бесплатно раздают самые разные б/у автомобили. Среди них, например, есть BMW 318 и BMW 320, Volkswagen Passat, Opel Zafira, Hyundai Galloper. Все автомобили находятся в рабочем состоянии.

Заявку на бесплатное получение автомобиля нужно подать до 11 апреля на официальном сайте ГП «СЕТАМ».

Ранее стало известно, что «Ощадбанк» распродает на открытом онлайн-аукционе OpenMarket свои б/у автомобили. Цены на них начинаются от 1 000 долларов.