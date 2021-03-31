В Киеве появятся 50 зарядных станций для электромобилей

Группа «Нафтогаз» планирует открыть в Киеве 50 зарядных станций для электромобилей. Они появится во всех районах украинской столицы. Соответствующий Меморандум уже заключен между этой компанией и КГГА.

Первая зарядная станция, установленная в рамках этого Меморандума, установлена на Бессарабской площади. Она имеет четыре места для электромобилей с зарядным комплексом типа EUA-2 (он подходит для большинства электрокаров).

Среднее время зарядки электромобиля - до 2,5 часа. Оплатить услугу можно при помощи мобильного приложения.

На данный момент у компании «Нафтогаз» в Киеве уже есть четыре зарядные станции для электрокаров. Помимо Бессарабской площади они также есть на улице Богдана Хмельницкого, Кловском спуске и возле аэропорта « Киев ».

Ранее стало известно, что в Украине планируют запретить автомобили с ДВС. Так, к 2028 году под запрет могут попасть дизельные б/у автомобили.