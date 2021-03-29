В Украине хотят запретить автомобили с ДВС: подробности

В Украине через несколько лет могут запретить использование отдельных категорий автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В кабинетах Министерства инфраструктуры уже разрабатывается соответствующий законопроект.

В Украине хотят запретить автомобили с ДВС: подробности

Так, уже через шесть лет в нашей стране под запрет могут попасть дизельные б/у автомобили. К 2038 году могут запретить абсолютно все машины с двигателями внутреннего сгорания.

Дело в том, что Украина начала разрабатывать законопроект о запрете машин с ДВС, так как многие страны Европы ранее сообщили о своих планах перехода на «зеленые» транспортные средства. В некоторых городах Германии, например, запретили старые дизельные автомобили (правда, чаще всего им запрещено заезжать в центральные районы).

Время идет быстро, а так как Украина стремится войти в Евросоюз, то мы не удивимся, что постепенно начнут ужесточать и в нашей стране экологические стандарты для машин. Начнут, как и в Европе, со старых дизельных автомобилей…

Ранее стало известно, что в Украину из Европы и США с нарушением таможенного законодательства ввезли около 130 тысяч б/у автомобилей.


Максимов Віталій, Тудей

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