В Украине хотят запретить автомобили с ДВС: подробности

В Украине через несколько лет могут запретить использование отдельных категорий автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В кабинетах Министерства инфраструктуры уже разрабатывается соответствующий законопроект.

Так, уже через шесть лет в нашей стране под запрет могут попасть дизельные б/у автомобили. К 2038 году могут запретить абсолютно все машины с двигателями внутреннего сгорания.

Дело в том, что Украина начала разрабатывать законопроект о запрете машин с ДВС, так как многие страны Европы ранее сообщили о своих планах перехода на «зеленые» транспортные средства. В некоторых городах Германии, например, запретили старые дизельные автомобили (правда, чаще всего им запрещено заезжать в центральные районы).

Время идет быстро, а так как Украина стремится войти в Евросоюз , то мы не удивимся, что постепенно начнут ужесточать и в нашей стране экологические стандарты для машин. Начнут, как и в Европе, со старых дизельных автомобилей…