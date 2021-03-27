В Украину привезли новый автомобиль Джеймса Бонда

В Харькове в автосалоне Land Rover выставили уникальный Land Rover Defender. Утверждается, что именно на этом внедорожнике ездил знаменитый агент британской спецслужбы Джеймс Бонд в новейшем боевике «Не время умирать» («No time to die»).

Премьера нового фильма про Бонда запланирована на 30 сентября текущего года. На данный момент известно, что агент «007» угоняет у преступников внедорожник Defender. Разозленные злоумышленники его преследуют… Если судить по номерам, то за Бондом устроили погоню роSSийские бандиты.

Погоня в фильме происходит по пересеченной местности. Defender проявил свои лучшие внедорожные качества.

Обратите внимание, что на внедорожнике Land Rover Defender, который заметили в Харькове, видны следы повреждений. Да и грязь на кузове тоже очень заметна. Утверждается, что машину не моют уже со времени съемок в кино. Так ли это на самом деле – не известно.

Ранее мы сообщили, что компания Jaguar Land Rover в честь знаменитой гонки по бездорожью Camel Trophy, которая проводилась в 1980-2000 годах, планирует выпустить 25 классических внедорожников Defender.