В Украину привезли новый автомобиль Джеймса Бонда

В Харькове в автосалоне Land Rover выставили уникальный Land Rover Defender. Утверждается, что именно на этом внедорожнике ездил знаменитый агент британской спецслужбы Джеймс Бонд в новейшем боевике «Не время умирать» («No time to die»).

В Украину привезли новый автомобиль Джеймса Бонда

Премьера нового фильма про Бонда запланирована на 30 сентября текущего года. На данный момент известно, что агент «007» угоняет у преступников внедорожник Defender. Разозленные злоумышленники его преследуют… Если судить по номерам, то за Бондом устроили погоню роSSийские бандиты.

Погоня в фильме происходит по пересеченной местности. Defender проявил свои лучшие внедорожные качества.

В Украину привезли новый автомобиль Джеймса Бонда

Обратите внимание, что на внедорожнике Land Rover Defender, который заметили в Харькове, видны следы повреждений. Да и грязь на кузове тоже очень заметна. Утверждается, что машину не моют уже со времени съемок в кино. Так ли это на самом деле – не известно.

В Украину привезли новый автомобиль Джеймса Бонда

Ранее мы сообщили, что компания Jaguar Land Rover в честь знаменитой гонки по бездорожью Camel Trophy, которая проводилась в 1980-2000 годах, планирует выпустить 25 классических внедорожников Defender.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Renault Arkana от ЗАЗ: сколько автомобилей продали в УкраинеRenault Arkana от ЗАЗ: сколько автомобилей продали в Украине
Службе внешней разведки Украины понадобился элитный внедорожник за 1.5 миллиона
Водитель отсудил 10 тысяч гривен за безосновательную эвакуацию автоВодитель отсудил 10 тысяч гривен за безосновательную эвакуацию авто
В Житомире водитель, убегая от полиции, совершил ДТП, а затем подорвался на гранатеВ Житомире водитель, убегая от полиции, совершил ДТП, а затем подорвался на гранате
Киев решил не останавливать общественный транспортКиев решил не останавливать общественный транспорт
Блок рекламы


Похожие новости
Китайцы привезут в Украину новый кроссоверКитайцы привезут в Украину новый кроссовер
В Украине появился новый Toyota RAV4 Plug-in HybridВ Украине появился новый Toyota RAV4 Plug-in Hybrid
В Германии заметили новый Mercedes-Benz G-Class 4?4В Германии заметили новый Mercedes-Benz G-Class 4?4
На видео попал новый кортеж Елены ЗеленскойНа видео попал новый кортеж Елены Зеленской
Новый украинский лоукост получил права на почти 30 маршрутовНовый украинский лоукост получил права на почти 30 маршрутов
В Украине появился первый водородный автомобильВ Украине появился первый водородный автомобиль
Стало известно, куда будет летать новый украинский лоукостерСтало известно, куда будет летать новый украинский лоукостер
На Одесской трассе легковой автомобиль въехал в стоящий грузовик, водитель погибНа Одесской трассе легковой автомобиль въехал в стоящий грузовик, водитель погиб
В конце 2021 года в Европе появится новый VW NivusВ конце 2021 года в Европе появится новый VW Nivus
В Хмельницкой области военный КамАЗ раздавил легковой автомобиль и загорелся, два человека погиблиВ Хмельницкой области военный КамАЗ раздавил легковой автомобиль и загорелся, два человека погибли
Последние новости
Подгружаем последние новости