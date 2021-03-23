"Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в Киеве

"Укрзализныця" сообщает, что согласно протоколам решений внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, не установлено специальных ограничений на высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области, а также в Сумской и Одесской областях, вошедших в "красную" карантинную зону.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

"Это означает, что перечень областей, в которых действуют ограничения для пассажиров железной дороги, остается неизменным: Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская. Продажа билетов в этих направлениях, а также посадка-высадка будут разрешены, как только эпидемиологическая ситуация позволит Минздраву исключить регионы из перечня «красных зон». Сейчас Укрзализныця вместе с местными ОГА, МИУ и Минздравом готовит представление на назначение специальных рейсов в указанные регионы", - говорится в сообщении.

Накануне, 22 марта, Кабинет министров согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для "красных зон". Так, транспортные ограничения будут вводиться отдельными решениями государственных или региональных комиссий по каждому региону, а не автоматически по факту попадания региона в официальный перечень "красных зон" по решению МЗ.

"Со своей стороны, "Укрзализныця" сразу же будет предлагать спецрейсы в такие регионы с целью предотвращения неконтролируемых перевозок пассажиров, вынужденных срочно покинуть регион", - отметили в "УЗ".

Напомним, 10 марта "Укрзализныця" приостановила движение поездов в "красных" зонах. А раньше "УЗ" назначила десять спецрейсов из и в Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно уехать из карантинной зоны.