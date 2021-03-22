Киев решил не останавливать общественный транспорт

Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест.

Киев решил не останавливать общественный транспорт
Фото: КМДА

Общественный транспорт в Киеве будет работать, однако со строгим соблюдением санитарных норм.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняли решение не останавливать работу общественного транспорта - наземного и метрополитена.

Так, общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и обозначенных в регистрационных документах на такое транспортное средство.

"Городская власть призывает пассажиров соблюдать масочный режим и социальную дистанцию! Столица делает все, чтобы не допустить транспортного и экономического кризиса и коллапса медицинской системы", - отмечается в сообщении.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 22 марта, пересмотрел транспортные ограничения для "красной" карантинной зоны, после того как туда попали Киев и Одесса. Теперь режим работы общественного транспорта будут определять по каждому региону отдельно.

Ранее мэрия Киева предупреждала, что остановка транспорта в Киеве приведет к коллапсу.

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