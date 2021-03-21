Renault Arkana от ЗАЗ: сколько автомобилей продали в Украине

С сентября 2020 года в Украине продается купе-кроссовер Renault Arkana, который выпускают на Запорожском автомобилестроительном заводе ЗАЗ методом крупноузловой сборки. Машинокомплекты – роSSийские. Пользуется ли он популярностью среди украинцев?

Renault Arkana от ЗАЗ: сколько автомобилей продали в Украине

Прежде всего нужно отметить, что в Украине продают совершенно другую Arkana, не такую, как, например, в Европе. Европейская версия этого купе-кроссовера построена на другой платформе. Но внешне эти модели похожи.

Renault Arkana сборки ЗАЗ в базовой комплектации стоит от 430 900 гривен. Под капотом находится 1,3 л бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В 2020 году ЗАЗ выпустил около 300 купе-кроссоверов Renault Arkana. При этом в прошлом году украинцы купили всего 107 таких автомобилей. В январе-феврале 2021 года – всего 23.

Renault Arkana от ЗАЗ: сколько автомобилей продали в Украине

Renault сейчас предлагает скидки на Arkana, которые были собраны в 2020 году. Скидки хорошие - от 36 200 до 67 100 гривен, в зависимости от комплектации.

Ранее стало известно, что в Украине скоро может появиться Renault Arkana в спецверсии Pulse. Это будет самая дорогая версия у Arkana, который собирает ЗАЗ.


Максимов Віталій, Тудей

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