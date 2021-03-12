Зеленский подписал закон о повышении штрафов за вождение в нетрезвом состоянии

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» № 1231-IX, который Верховная Рада приняла 16 февраля 2021 года.

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

"Закон усиливает ответственность за нарушение правил дорожного движения. В частности, увеличены штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами, ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, оставление места дорожно-транспортного происшествия, а также за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право вождения. Также усиливается административная ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, а также погонщиками животных", - говорится в сообщении.

Согласно закону, штраф за превышение скорости от 20 до 50 км/ч составит 340 грн, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч - 1,7 тыс. грн.

Штраф за управление автомобилем в нетрезвом состоянии составит 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на один год, а за повторное в течение года - 34 тыс. грн с лишением водительских прав на три года, за третий случай за год - 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет с конфискацией автомобиля.

Штраф за побег с места дорожно-транспортного происшествия составит от 255 до 3,4 тыс. грн.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.