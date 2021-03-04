Две станции и пересадочный узел киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании

Станции Киевского метрополитена "Университет" и "Крещатик", а также пересадочный узел на станции "Майдан Независимости" закрыты на вход и выход.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 марта Верховная Рада ужесточила уголовную ответственность за ложные минирования.