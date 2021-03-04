Беспричинная остановка полицией: какие действия должен предпринять водитель

В Украине ещё недавно полицейские могли практически без всякой причины остановить водителя и потребовать у него документы. Сейчас ситуация изменилась на законодательном уровне. У правоохранителей есть только десять причин для остановки водителей. В других случаях их действия являются незаконными…

Беспричинная остановка полицией: какие действия должен предпринять водитель

Прежде всего, полицейские имеют право остановить автомобилиста, если он нарушил ПДД. Они обязаны это сделать.

Если у машины есть явные признаки технической неисправности, то тогда тоже вас могут на полном основании остановить.

Еще причины – водители, пассажиры (или сам автомобиль) причастны к ДТП или к нарушению закона, или если их нужно опросить. Кроме того, полиция может остановить авто, если есть основания считать, что оно в розыске.

Полицейские также могут привлечь водителя к оказанию помощи или в качестве свидетеля.

Кроме того, водителей могут останавливать, если власти ограничили или запретили движение, а также если груз машины создает опасность для окружающих, или если неправильно используются спецсигналы.

Также полицейские могут остановить машину на иностранных номерах для выявления нарушений таможенного законодательства.

Все причины остановки водителей указаны в ст. 35 закона «Про национальную полицию».

Полицейский обязан представиться и назвать причину остановки машины. В этом случае водитель должен предъявить ему документы. Иначе водитель может спросить разрешение правоохранителя на то, чтобы продолжить движение.

Если полицейский настаивает на предъявлении документов, то наберите «102» и сообщите о его неправомерных действиях. Если второй экипаж полицейских ничего не предпримет, водитель может обратиться в Управление полиции, прокуратуру, ГБР, или во внутреннюю безопасность МВД.

Ранее в патрульной полиции рассказали, как вернуть водительское удостоверение после изъятия.


Максимов Віталій, Тудей

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