Укрзализныця с 7 марта приостановит высадку и посадку пассажиров на Ивано-Франковщине

Пассажиры с билетами до или из региона смогут ехать по графику до 6 марта включительно.

Укрзализныця с 7 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Пассажиры с билетами до или из Ивано-Франковской области смогут ехать по графику до 6 марта включительно.

"Пассажирам, которые планируют горный отдых в первый весенний уикенд, Укрзализныця предлагает альтернативные маршруты к станциям Ясиня, Квасы, Рахов, Воловец, Сколе, Славское. В частности, напоминаем о продлении следования скоростного "Лыжного экспресса" №745 в Славское с возможностью приобретения билетов через чат-бот Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Напомним, Укрзализныця приостановила продажу новых билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область и обратно.

С 26 февраля Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону. Буковина будет иметь "красные ограничения" с 1 марта.

24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину. На территории страны по-прежнему будут действовать четыре уровня эпидопасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный".

"Зеленый" будет устанавливаться при двух показателях. Первый - когда уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 областей не превышает 50% эпидпорога. Второй - когда коэффициент выявленных случаев коронавируса менее 5%.

"Желтый" является базовым уровнем для всей страны. Это те ограничения, которые были введены после январского локдауна и действуют сейчас, но с послаблениями. В частности, можно будет проводить массовые мероприятия, если на одного человека отводят 4 кв. метра площади (ранее - 5). Можно ходить в учебные заведения группами более 20 человек. Кафе, бары, рестораны смогут работать до 24 часов (сейчас - до 23 часов).

"Оранжевый" - нет дополнительных ограничений, но этот уровень, как светофор, сигнализирует о приближении региона к "красному" уровню. Его будут вводить, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из показателей:

загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%

количество тестирований ПЦР и на антиген в течение семи дней на 100 тыс. населения меньше 300

количество госпитализаций по коронавирусу или подозрением за 7 дней на 100 тыс. населения более 60

коэффициент выявленных случаев ПЦР или антигеном более 20%

рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%

На "оранжевом" уровне местные органы могут вводить дополнительные ограничения.