В Украине «евробляхеров» начали массово «разводить» на деньги

В социальных сетях активизировались мошенники, которые предлагают украинцам растаможить автомобиль на иностранной регистрации за 50-100 долларов (снять с учета). Руководитель "Автоевросилы" Олег Ярошевич предостерег автомобилистов от таких «заманчивых» предложений.

Он отметил, что владельцы автомобилей на еврономерах, которые захотят так дешево снять с учета машины, в конечном итоге могут быть оштрафованы.

Ярошевич акцентировал внимание на том, что документы, которые автомобилист передает брокеру, потом попадают в таможню. Если таможня придет к выводу, что документы «некачественные», не соответствуют требованиям, то тогда накажут владельца машины, а не тех людей, которые предоставили ему документы.

Нужно учесть, что в некоторых странах (например, в Чехии) для снятия с учета автомобиля, необходимо личное присутствие его нового владельца.

Эксперт рекомендует не поддаваться на заманчивые предложения дельцов. А прежде чем платить деньги, нужно убедиться, что машина действительно снята с учета.

Ранее Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий введение льготной растаможки машин на иностранной регистрации. Растаможка будет стоить не больше 1000 евро.