Укравтодор попросил КГГА отдать Подольский мост

Укравтодор отметил, что строительство Подольского моста насущно необходимо не только для столицы, но и для всего региона.

Укравтодор попросил КГГА отдать Подольский мост
Подольский мост
Фото: facebook.com/kievtransport

Государственное агентство автомобильных дорог обратилось в Киевскую городскую государственную администрацию с предложением передать в его сферу управления недостроенный Подольско-Воскресенский мостовой переход через Днепр.

Об этом говорится в письме главы Укравтодора Александра Кубракова в адрес главы КГГА Виталия Кличко.

"Мы понимаем, что это сложное инженерное сооружение, состоящее из трех мостов и соединительных эстакад, которые требуют не только особых технологий строительных работ, но и значительных капиталовложений", - говорится в письме.

Укравтодор отметил, что строительство Подольского моста насущно необходимо не только для столицы, но и для всего региона.

"Учитывая то, что Укравтодор совместно с КГГА уже решал транспортные проблемы в пределах г. Киева и имеет большой опыт в строительстве аналогичных объектов, в частности мостового перехода через р. Днепр в г. Запорожье, предлагаем рассмотреть вопрос передачи в сферу управления Укравтодора объекта незавершенного строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр в г. Киеве для ускорения ввода его в эксплуатацию", - говорится в письме.

Укравтодор заявил, что открыт к обсуждению конкретных условий передачи объекта.

Напомним, Подольско-Воскресенский мостовой переход через Днепр - один из важнейших инфраструктурных проектов в столице Украины. Он должен разгрузить Северный мост. Кроме того, по нему должна проходить четвертая ветка Киевского метро.

Это один из двух мостов через Днепр, строящихся сейчас в Украине.

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