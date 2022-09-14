Українців попросили сховати свої автомобілі

Успішний контрнаступ української армії змусив росіян бігти не лише на східному, а й на південному фронті. Попри втечу окупантів та спроби сховатися в Криму, вони все ще можуть стати проблемою для українських громадян. Так повідомляється, що російські військові хочуть вивезти все награбоване майно, пише Bigmir.

Для своїх цілей росіяни планують використати автомобілі українців з окупованих територій. Щоб не допустити зникнення не лише свого майна, а й автомобіля, українців попросили бути особливо уважними та постаратися сховати свій автомобіль.

«Власникам авто потрібно заздалегідь сховати свій транспорт, оскільки може так вийти, що евакуюватися на ньому будуть «асвабадителі»», — написав Іван Федоров, міський голова Мелітополя.

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