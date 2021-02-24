В Украине запретят машины с приднестровскими номерами

Украина планирует с сентября 2021 года запретить въезд автомобилей с номерами Приднестровья. Об этом рассказал посол Украины в Молдове.

С осени въехать в нашу страну машины с приднестровскими номерами смогут только при наличии номерных знаков нейтрального образца и наклейки «MD» на лобовом стекле.

С 1 сентября 2018 года была достигнута договоренность про участие приднестровских автомобилей в международном движении при наличии нейтральных номерных знаков и наклейки «MD» на лобовом стекле. С тех пор приднестровским машинам выдали более четырех тысяч нейтральных номеров.

Вначале ожидалось, что въезд машин с приднестровскими номерами в Украину запретят с 1 апреля 2020 года. Однако, потом введение этого запрета отложили.

Ранее стало известно, что в Украине выдавать номерные знаки разрешили автосалонам. Такой возможностью смогут воспользоваться покупатели новых машин.