Разумков подписал закон о повышении штрафов за вождение в нетрезвом состоянии

Документ передан на подпись президенту.

Разумков подписал закон о повышении штрафов за вождение в нетрезвом состоянии
Фото: Пресслужба "Слуги народу"

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал принятый парламентом законопроект, повышающий штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Об этом информирует пресс-служба Рады.

Согласно законопроекту, штраф за превышение скорости от 20 до 50 км/ч составит 340 грн, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч - 1,7 тыс. грн.

Штраф за управление автомобилем в нетрезвом состоянии составит 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на один год, а за повторное в течение года - 34 тыс. грн с лишением водительских прав на три года, за третий случай за год - 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет с конфискацией автомобиля.

Штраф за побег с места дорожно-транспортного происшествия составит от 255 до 3,4 тыс. грн.

Закон передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Верховная Рада поддержала законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" на заседании 16 февраля.

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