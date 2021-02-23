В Украине будет локализовано производство электромобилей

В Украине будет локализовано серийное производство электромобилей. Об этом на форуме «Украина 30» заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В Украине будет локализовано производство электромобилей

Министр отметил, что народные депутаты Верховной Рады в первом чтении уже утвердили два законопроекта, которые предусматривают льготы инвесторам, которые выразят желание наладить в Украине выпуск машин с электрической силовой установкой.

Также льготы планируют давать инвесторам, которые будут делать в нашей стране комплектующие для электромобилей, зарядные устройства и т.д.

Сейчас законопроекты дорабатывают с учетом депутатских поправок. После этого их должны утвердить во втором чтении.

В Украине несколько последних лет существуют льготы на ввоз новых электромобилей. Развивается, хотя и не очень активно, соответствующая инфраструктура. Сейчас разрабатывается пилотный проект установки на главных украинских трассах сети быстрых заправочных станций для электромобилей.

Ранее мы сообщили, что Toyota создает свой первый электромобиль на твердотельной батарее. Полная подзарядка такой батареи займет 10 минут.


Максимов Віталій, Тудей

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